東京殘奧會︱殺人球的最強男人 欲領澳洲奪三連霸

殘奧會上最刺激、最吸引眼球的比賽，是輪椅欖球，這項運動還有一個別稱，叫殺人球（Murderball），因為這比賽上選手利用輪椅高速碰撞，經常撞至翻轉。而在這個運動有一個被稱為最強的選手，是澳洲的巴特（Ryley Batt）。

先天沒有雙腳，也失去了部分手指，巴特在12歲前都不願意坐上輪椅，而是選擇用滑板代步。巴特表示自己小時對於坐上輪椅覺得很尷尬。不過直到巴特接觸輪椅欖球，他就喜歡上這個運動。巴特形容，自己試過輪椅欖球後，就克服了對輪椅的抗拒，並且放棄了滑板代步。他指自己對能夠克服這個抗拒，是自己的榮幸。

15歲開始5戰奧運

15歲首次代表澳洲出戰2004年雅典殘奧會，2008年北京殘奧會巴特與澳洲打入決賽，但不敵美國。巴特在Netflix的紀錄片上說過感到非常的不甘，故此在之後的倫敦奧運，他目標就是要擊敗美國奪得金牌。而之後巴特帶領澳洲隊連贏兩屆殘奧金牌，今屆目標鎖定要三連霸。

日本隊主將池透暢表示：「要贏澳洲，如何阻止巴特相當重要。但是又不能過度專注於他，忽視了周圍的對手。我們需要是做好防守以限制對手的行動。」

澳洲在今屆的分組賽，首戰以53:54僅負於丹麥。而在今日對法國的比賽，澳洲50:48擊敗法國，明日會鬥日本爭取出線4強資格。

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