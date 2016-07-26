東京殘奧會︱比利時輪椅網球手心臟病昏迷送院

東京奧組委今日(2日)公布，一名確診的海外選手，在8月31日晚送院，這是東京奧運及殘奧會首位確診並要送院治療的運動員。另外奧組委又透露，比利時輪椅網球手Joachim Gérard因心臟問題一度昏迷送院，現時已清醒。而今日新增13殘奧會相關個案，當中沒有運動員確診。

東京奧組委公布，比利時的輪椅網球代表的Joachim Gérard在昨晚緊急送院。國際殘疾人奧林匹克委員會指Joachim Gérard曾陷入昏迷，需要緊急送院，但現時已經甦醒。國際殘奧會透露，Joachim Gérard可能心臟有問題，需要檢查及觀察。

Joachim Gérard是輪椅網球的頂尖選手，今年先後在澳網及溫布頓的輪椅網球單打奪得冠軍，以及在溫布頓打入雙打決賽。不過他在殘奧會上單打項目只進入到第3圈，而雙打亦在半準決賽止步。

首海外選手確診新冠送院

另外組委會亦今日公布一名確診海外選手被送院，患者在8月31日晚送疏，是連同7月舉行的東京奧運，首個送院的確診運動員，組委會指患者病情並不嚴重。

東京奧組委今日公布的確診數字，新增13宗個案，當中沒有運動員確診，亦沒有新增選手村內個案。而至今累積13名殘奧會運動員確診，而殘奧選手村中出現18宗個案。

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