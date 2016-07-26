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東京殘奧會︱海外代表入境14日後仍會受限　再有運動員確診
2 小時前
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東京殘奧會新冠肺炎東京奧組委武藤敏郎
東京殘奧會︱海外代表入境14日後仍會受限　再有運動員確診
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殘奧會今日再多13宗確診。(路透社)

東京奧組委今日(23日)公布的相關確診，新增13宗相關個案，較昨日新增30宗相關個案少，但當中仍有1宗為運動員，至今累計有5名選手確診。而組委會秘書長武藤敏郎昨日透露，海外代表團人士在抵達14日後將仍需遵守防疫規定，而選手村內的檢測亦會增強。

日本國內的疫情仍然嚴峻，東京奧組委昨日表示，日本國內相關人士將會每4日進行1次檢測，而選手村內的工作人員需要每日檢測，其他相關人士亦由7日檢測變為每4日檢測。至於抵達日本超過14日的海外代表團人士，仍需要遵守防疫規定，武藤敏郎表示：「大會手冊內容增加，觀光或是與大會無關的行動會有一定困難。仍然可以使用大會提供的公共交通，但是最好還是使用自己預備的車輛。」

今日奧組委公布的確診個案，當中雖然只有13宗，比周日(22日)的30宗少，但仍有1位海外運動員確診，至今累計有5名殘奧會選手確診。而今日亦有3宗在選手村內的個案，3人全為海外代表團的相關人士，累計殘奧會選手村內已有5宗個案。

相關新聞：東京殘奧會懶人包︱香港隊24人名單 出戰8個項目爭獎牌 (附賽事時間表)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京殘奧會︱海外代表入境14日後仍會受限　再有運動員確診-281465
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