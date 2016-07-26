東京殘奧會︱港重劍不敵烏克蘭 將與俄羅斯爭獎牌

東京殘奧會女子重劍團體賽，香港在準決賽面對擁有兩名今屆獎牌得主的烏克蘭，雖然5屆殘奧代表余翠怡接為港取得19分，但仍以27:45不敵烏克蘭，將與俄羅斯在銅牌戰爭奪獎牌。

在下午的準決賽，香港先由余翠怡出擊迎戰烏克蘭的Nataliia Mandryk。余翠怡連取4分之下，以5:1為香港取得領先。不過在第2局由鍾婉萍對女子A級個人佩劍銅牌得主Yevheniia Breus，鍾婉萍連失9分，被烏克蘭反先10:5。之後的一局由吳舒婷對女子B級個人佩劍銀牌得主Olena Fedota，雖然僅輸4:5，但港隊仍落後至9:15。

余翠怡第5局為港隊取下13分

在第4局，港隊由鍾婉萍對Nataliia Mandryk，Nataliia Mandryk取下5分再擴大領先至9:20。不過第5局余翠怡強攻Olena Fedota，取得13:5的比分，將雙方分差收窄至22:25。在第6局，Yevheniia Breus再從吳舒婷身上取得5分，比分再拉開至30:22。

鍾婉萍在第7局面對Olena Fedota，Olena Fedota再以5:1得勝，烏克蘭領先35:23。第8局吳舒婷對Nataliia Mandryk，吳舒婷一度與對手打平，但最終仍以3:5落敗，香港落後至26:40。在最後一局由余翠怡對Yevheniia Breus，Yevheniia Breus最終再取5分，令烏克蘭以45:27擊敗香港。香港將會與俄羅斯殘奧會在銅牌戰爭奪獎牌。

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