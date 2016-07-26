Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
東京殘奧會︱港隊硬地滾球雙人賽兩組首戰齊勝
1 小時前
#Hashtags
東京殘奧會硬地滾球香港隊劉慧茵梁育榮黃君恒何宛淇廖詠彤謝德樺
東京殘奧會︱港隊硬地滾球雙人賽兩組首戰齊勝
news-images
梁育榮在雙人賽與劉慧茵首戰旗開得勝。(香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會圖片)

在昨日(1日)梁育榮為香港增添一面銅牌之後，香港硬地滾球代表今日再戰雙人賽。分別在BC3及BC4的兩個級別出戰的香港代表，在首戰皆成功取勝，其中梁育榮在陣的BC4級別，更以7:1大勝東道主的日本。而在BC3級別，香港亦以4:1擊敗葡萄牙。兩組下午還會繼續進行第2場分組賽。

由劉慧茵、梁育榮、黃君恒組成的混合BC4級雙人賽代表，香港先由劉慧茵與梁育榮迎戰日本的古滿涉及木村朱里，港隊組合首局已取得1分佔先，雖然日本隊次局追平比分。但至第3局，港隊組合再取2分，而最後的第4局更收獲4分，終以7:1的比數大勝對手。下午的比賽會對玷倫比亞。

news-images
何宛淇今日與謝德樺及廖詠彤出戰BC3級別的雙人賽。(香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會圖片)

何宛淇謝德樺合作擊敗葡萄牙

至於在混合BC3級雙人賽的何宛淇、廖詠彤及謝德樺，在對葡萄牙的比賽由何宛淇與謝德樺上陣，並在首3局都取勝，將比分拉開到4:0。雖然葡萄牙在最後第4局取回1分，但港隊仍以4:1的比分擊敗對手。下午將會對日本。在BC3及BC4級別的分組賽，分組前2名的球隊可取得準決賽的出線資格。

相關新聞：

東京殘奧會︱陳浩源首戰旗開得勝　27分鐘輕取法國對手

東京殘奧會︱陳睿琳100背闖決賽　許家俊排第11

東京殘奧會懶人包︱香港隊24人名單 出戰8個項目爭獎牌 (附賽事時間表)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京殘奧會︱港隊硬地滾球雙人賽兩組首戰齊勝-283041
#Hashtags
東京殘奧會硬地滾球香港隊劉慧茵梁育榮黃君恒何宛淇廖詠彤謝德樺
Am730

東京殘奧會︱阿富汗首名女運動員上陣　跆拳道初戰不敵對手

C朗末段兩球反勝愛爾蘭　創國際賽入球紀錄

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
東京殘奧會︱阿富汗首名女運動員上陣　跆拳道初戰不敵對手
Am730
Am730
C朗末段兩球反勝愛爾蘭　創國際賽入球紀錄
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多