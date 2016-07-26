東京殘奧會︱港隊硬地滾球雙人賽兩組首戰齊勝

在昨日(1日)梁育榮為香港增添一面銅牌之後，香港硬地滾球代表今日再戰雙人賽。分別在BC3及BC4的兩個級別出戰的香港代表，在首戰皆成功取勝，其中梁育榮在陣的BC4級別，更以7:1大勝東道主的日本。而在BC3級別，香港亦以4:1擊敗葡萄牙。兩組下午還會繼續進行第2場分組賽。

由劉慧茵、梁育榮、黃君恒組成的混合BC4級雙人賽代表，香港先由劉慧茵與梁育榮迎戰日本的古滿涉及木村朱里，港隊組合首局已取得1分佔先，雖然日本隊次局追平比分。但至第3局，港隊組合再取2分，而最後的第4局更收獲4分，終以7:1的比數大勝對手。下午的比賽會對玷倫比亞。

何宛淇謝德樺合作擊敗葡萄牙

至於在混合BC3級雙人賽的何宛淇、廖詠彤及謝德樺，在對葡萄牙的比賽由何宛淇與謝德樺上陣，並在首3局都取勝，將比分拉開到4:0。雖然葡萄牙在最後第4局取回1分，但港隊仍以4:1的比分擊敗對手。下午將會對日本。在BC3及BC4級別的分組賽，分組前2名的球隊可取得準決賽的出線資格。

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