東京殘奧會︱火車出軌事故倖存者入院逾年 日女箭手八強負中國出局

2005年，日本兵庫縣發生一宗逾百人死亡，近600人傷的火車出軌意外，事件被稱為福知山線出軌事故。當日火車上的一位倖存者，因為頸椎受損在醫院留醫377日後才出院。而她今年首度出戰殘奧會，可惜是參與兩個項目，全部都在半準決賽止步，當中包括今日(1日)女子W1個人項目，不敵金牌得主中國的陳敏儀出局。

35歲的岡崎愛子，在大阪池田市出身。2005年仍在京都同志社大學讀二年級，在返回大學的途中，遇上改變人生的意外。一輛JR列車因為入彎時車速過高導致出軌，並撞上路軌旁的大樓，導致包括車長在內的107人死亡562人受傷。作為其中一個傷者的岡崎，是第一節車卡的乘客，岡崎愛子頸椎受創，肺部亦受傷，以致呼吸困難。在醫院留醫了377日才出院，是事故最長的住院者。

在2008年畢業後，岡崎獲得Sony取錄，並一人到東京就職。至2013年在母親推薦下，嘗試接觸射箭。岡崎指，自己最初接觸射箭，因為身體機能問題，根本無法拉動弦線，需要使用複合弓作練習。至2019年，岡崎獲得世界錦標賽的第3名。

雙人賽帶着已故拍檔制服

岡崎今屆分別在女子W1級個人賽及混合W1級團體賽出戰，其中她在團體賽本來與60歲的仲喜嗣出戰，可是仲喜嗣在今年2月離世，未能參與殘奧。岡崎表示，她在比賽時將仲的制服放在自己的輪椅之下，感覺與這個拍檔同在。雖然最終都未能取得一面獎牌，岡崎仍表示自己很享受比賽。

人生不止在於長度

岡崎表示，在事故時感覺自己可能就快會死，故想到「人生不止在於長度，而在於生存方法」，她認為「不應該被無法改變的過去束縛。」已不會去想如果沒有發生意外會如何，而她覺得自己現在是一個頂級運動員，而非一個意外的受害者。

岡崎在今日的女子W1級個人賽，半準決賽面對中國的陳敏儀，最終以129:132不敵陳敏儀，未能取得獎牌。而陳敏儀則在之後打入決賽，並贏得金牌。

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