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東京殘奧會︱王婷莛想爭取繼續參加下屆殘奧　港泳隊接力第5(更新)
45 分前
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東京殘奧會乒乓球游泳香港隊王婷莛鄧韋樂陳睿琳許家俊張可盈混合S14級4x100米自由泳接力
東京殘奧會︱王婷莛想爭取繼續參加下屆殘奧　港泳隊接力第5(更新)
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取得今屆首面獎牌的王婷莛期望可以出戰下屆殘奧會。(香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會圖片)

為香港取得東京殘奧會首面獎牌的王婷莛，在賽後接受訪問表示，自己今場套路不夠清晰，致未能發揮，不過仍期望可爭取參與下屆殘奧會。而傍晚舉行的混合S14級4x100米自由泳接力，香港隊獲得第5名。

在女子TT11級單打獲得一面銅牌的王婷莛，在接受訪問時表示，自己今場套路不夠清晰，臨場發揮不到水準。但是自己能夠在殘奧會取得獎牌仍然覺得開心，她又指，除了感激家人一直支持她去打乒乓球之外，也要感謝帶她接受訓練的教練林智鵬。王婷莛之後表示，自己希望可以爭取到下屆殘奧會的入場券。

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香港泳隊在接力得第5名。(香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會圖片)

另外傍晚舉行的混合S14級4x100米自由泳接力，香港泳隊4名泳手鄧韋樂、陳睿琳、許家俊及張可盈一同出戰，其中首棒鄧韋樂游出53秒27，力壓東道主日本隊排第4，不過之後對手反超港隊，但香港仍獲得第5名。而同場的俄羅斯殘奧會，則因為犯規而被取消資格。

任國芬分組第5未能晉級

田徑項目上，任國芬在女子T36級200米預賽的第1組，跑出34秒79的成績，以第5名衝線，在預賽總成績得第10，未能晉級明日的決賽。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京殘奧會︱王婷莛想爭取繼續參加下屆殘奧　港泳隊接力第5-282302
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