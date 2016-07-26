東京殘奧會︱王婷莛想爭取繼續參加下屆殘奧 港泳隊接力第5(更新)

為香港取得東京殘奧會首面獎牌的王婷莛，在賽後接受訪問表示，自己今場套路不夠清晰，致未能發揮，不過仍期望可爭取參與下屆殘奧會。而傍晚舉行的混合S14級4x100米自由泳接力，香港隊獲得第5名。

在女子TT11級單打獲得一面銅牌的王婷莛，在接受訪問時表示，自己今場套路不夠清晰，臨場發揮不到水準。但是自己能夠在殘奧會取得獎牌仍然覺得開心，她又指，除了感激家人一直支持她去打乒乓球之外，也要感謝帶她接受訓練的教練林智鵬。王婷莛之後表示，自己希望可以爭取到下屆殘奧會的入場券。

另外傍晚舉行的混合S14級4x100米自由泳接力，香港泳隊4名泳手鄧韋樂、陳睿琳、許家俊及張可盈一同出戰，其中首棒鄧韋樂游出53秒27，力壓東道主日本隊排第4，不過之後對手反超港隊，但香港仍獲得第5名。而同場的俄羅斯殘奧會，則因為犯規而被取消資格。

任國芬分組第5未能晉級

田徑項目上，任國芬在女子T36級200米預賽的第1組，跑出34秒79的成績，以第5名衝線，在預賽總成績得第10，未能晉級明日的決賽。

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