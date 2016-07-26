東京殘奧會︱王婷莛負日本選手仍晉級 吳玫薈無緣爭獎牌

東京殘奧會乒乓球項目，香港的吳玫薈與王婷莛在女子TT11級單打進行分組最後一戰。其中上屆銅牌得主的吳玫薈迎戰波蘭的Krystyna Lysiak，在領先2局下連輸3局，最終以2:3不敵對手，無緣晉身準決賽爭獎牌。不過隊友的王婷莛在面對東道主球手古川佳奈美，雖然以1:3的局數不敵對手，但仍取得準決賽資格。

吳玫薈在最後一仗前，取得1勝1負的戰績，今場必須要擊敗對手Krystyna Lysiak才可以爭取出線。吳玫薈首兩局先贏11:7及11:7，但之在第3局卻被對手以11:8追回一局，到第4局吳玫薈一度取得2個局分，可是被Krystyna Lysiak連取2分追平要「刁時」，更被對手以12:10反勝，令局數打成2:2平手。在決勝第5局，Krystyna Lysiak以11:7勝出，吳玫薈終以2:3的局數不敵對手。吳玫薈與同組的伊藤槙紀及Krystyna Lysiak雖然同樣取得1勝2負，但最終伊藤槙紀獲得晉級。

至於另一名港將的王婷莛在對古川佳奈美的比賽，雖然首兩局以8:11及8:11先落後，在第3局卻以11:9追回1局，但在第4局卻又輸8:11，最終以1:3的局數不敵對手。然而王婷莛、法國的Lea Ferney及古川佳奈美雖然同樣取得2勝1負，但Lea Ferney與王婷莛則獲得晉級準決賽。

相關新聞：

東京殘奧會︱鄧韋樂陳睿琳200米自皆未能晉級

東京殘奧會懶人包︱香港隊24人名單 出戰8個項目爭獎牌 (附賽事時間表)