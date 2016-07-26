東京殘奧會︱結婚5日遇工業意外要截肢 34歲日漢初奪三鐵獎牌

三項鐵人賽是里約殘奧會才首次加入的比賽項目，今次東京殘奧才是第二屆賽事，此前未有歐美以外選手贏過獎牌。不過在今日(28日)的男子PTS4級以及PTVI級，日本代表分別贏得銀牌及銅牌。其中在男子PTS4級的宇田秀生，在衝終點後喜極而泣，因為這位年少時曾為足球健將的34歲選手，在2013年一次工業意外需要截肢，當時他剛與太太結婚5日。

三鐵的PTS4級是指身體運動機能受到中度程度限制，包括但不限於肢體缺陷、肌肉緊張、動作不協調或不自主、肌肉力量或運動範圍受傷害人士。日本代表宇田秀生，在2013年因為一次工業意外，令他失去了右臂，而對他更大的打擊是當時他不過跟太太結婚後的第5日，太太肚內還有他們第一個孩子。

宇田秀生表示，自己有幸是獲得太太的支持，以及身邊人士的幫忙和鼓勵。故半年後開始接受游泳的復康治療。在高中期間，宇田本來是個足球健將，在縣大賽曾與細一年的前日本代表乾貴士對賽。而宇田對自己在跑步以及單車都非常有信心，這讓他選擇了三項鐵人的運動。

在終點哭了

在今日的比賽，宇田於游泳項目僅以第8名上水，但之後在較擅長的單車已經追上至第3位。並在之後的跑步，取得第2名衝線。在衝線後，宇田躺在終點哭起來。

宇田表示，自己希望外界會被他為運動員，而不是殘疾人士，故此自己一直與健全人士接受訓練，在東京奧運及殘奧因為疫情延期，他亦跟隨日本健全選手於沖繩集訓。被問到衝終點後的激動，宇田指很多感覺即時湧現。他又表示：「失去右手後讓我經歷了很多，但還是好的。現在我覺得很幸福。」

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