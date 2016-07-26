東京殘奧會︱美三鐵金牌得主質疑阿富汗戰爭是否值得

東京殘奧會上，一個前美國軍人在三項鐵人項目上贏得金牌，雖然在衝線時拿着美國國旗在慶祝，但在阿富汗戰役中受傷，金牌得主的Brad Snyder質疑過去20年阿富汗以至伊拉克的反恐戰爭是否值得。

37歲的Brad Snyder，曾經是美國海軍的精英拆彈小組成員，先後在伊拉克及阿富汗服役，在2011年一次任務中，被一個簡單爆炸裝置所傷，以致失明。

對於自己的意外，他表示自己沒想到能夠繼續生存，他又指：「很感恩，我只是獨自受傷，這只影響我一個，幸運地它在我前面一個小距離爆發，這很大程度拯救了我的性命及四肢。」

指美軍要抽身是挑戰

在Brad Snyder奪得金牌的同時，美國在阿富汗撤軍導致塔利班重新掌權。Brad Snyder表示自己與大眾普遍感到傷感，因為如此強硬的伊斯蘭組織重新掌權，但他表示，明白美軍是不可能「永遠」留在阿富汗。他指：「過去20年的錯誤，不能證明未來的投資是合理。我們平伏了當地的暴力及帶來穩定20年，但沒有取得優勢。要從此抽身是一項挑戰。」

Brad Snyder表示，自己不肯定過去20年在伊拉克及阿富汗的反恐戰爭是否值得，他說：「它困擾着我，令我徹夜難眠，也讓我想了很多，尤其是我人生從阿富汗被根本性的轉變了。」

Brad Snyder表示自己正在普林斯頓大學修讀公共政策，希望藉此思考阿富汗戰爭是否值得。他表示希望會返回美國海軍學院，協助訓練未來的美軍將領，讓他們可以為未來而戰。Brad Snyder指，自己的犧牲並不是為阿富汗人，而是為民主的理念和自由的理念，以及人權而戰。

從游泳轉戰三鐵

Brad Snyder在2012年代表美國出席倫敦殘奧會，當時他是游泳選手，在男子S11級100米及400米自由泳中奪得金牌，並獲得男子S11級50米自由泳銀牌，之後2016年的里約殘奧會，他亦贏得男子S11級50米、100米及400米的自由泳金牌，並在100米背泳獲銀牌。今年他轉戰三項鐵人，並在三項鐵人PTVI級別奪得金牌。

Brad Snyder表示，自己殘奧會是讓他重新肯定自己，他說：「一個原因我很喜歡殘奧會運動，是當我離開戰場，殘奧會讓我可以重新肯定自己。」

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