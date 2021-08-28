東京殘奧會︱選手村巴士再多1宗事故 升降台斷纜乒乓選手輕傷

東京殘奧會選手村，繼早前出現有自動巴士與日本選手碰撞致受傷無法比賽後，東京奧組委今日(30日)再向外公布，於上周四(26日)，一輛巴士的升降台因為纜索斷裂，令一位乒乓球代表受輕傷，東京奧組委就事件致歉。

日本傳媒上周報道，有視覺障礙的柔道代表北薗新光在選手村內過馬路時被一輛自動巴士撞倒，頭和腳受傷要休養，令他無法參與殘奧會比賽。今日東京奧組委總監武藤敏郎在記者會上公布，在26日一名乒乓球選手，在奧運村內乘坐自動巴士，在落車時因為巴士的升降台纜索斷裂而受傷，不過運動員在送到醫療室診斷後，只屬輕傷，在獲發止痛藥後仍可參與比賽。

武藤在記者會上表示：「幸好沒有出現大意外，但還是感到抱歉。」而相關的自動巴士已停止使用。至於有關北薗新光的事故，武藤表示：「保障村內的安全還是最重要，我們將會與豐田合作，在警察的指導下採取應有措施。」

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