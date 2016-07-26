東京殘奧會︱選手村自動巴士撞傷日柔道代表

東京奧運及殘奧選手村，其中一個賣點是無人駕駛的村內穿梭巴士。不過，據日本傳媒報道，昨日(26日)出現一宗較嚴重的意外，日本殘奧柔道代表北薗新光被撞倒，頭部及雙腳受傷需要休養兩周，有機會錯過殘奧比賽。

《讀賣新聞》報道東京月島警署人員指，本身有視力障礙的30歲柔道代表北薗新光，昨日下午2時左右在選手村橫過馬路時，被一輛右轉的無人駕駛巴士撞到。而當時巴士上有操作員在車上。《朝日新聞》就表示，北薗當時沒有拿白杖，而雖然路旁有警衛管制交通，但沒察覺到北薗有視覺障礙，而車上的兩名操作員指，有意識到有人過路，本以為車輛會自行停車。

北薗是第3次出戰殘奧會，原定明日出戰男子81公斤級柔道項目上陣，是日本有力爭取獎牌的運動員。

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