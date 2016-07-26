東京殘奧會︱鄧韋樂陳睿琳200米自皆未能晉級

東京殘奧會的第3個比賽日，香港兩名泳手率先出戰。其中在女子S14級100米蝶泳的殿軍陳睿琳，在今早(27日)的預賽總成績得第9，未能爭取前8晉級。而男子代表鄧韋樂在上屆獲得金牌的項目，亦只得第10名亦無法晉身決賽。

鄧韋樂在男子S14級200米自由泳項目，是上屆金牌得主，也是殘奧紀錄的保持者。不過在今日的預賽，鄧韋樂在第2組出戰，不過開賽的反應時間已經稍為落後，是同組最慢，雖然在100米後已追上前列泳手升上第3位，但是最後50米再被追過，最終以預賽第4名觸池，成績是1分59秒77。預賽前8名最快的泳手晉級，鄧韋樂只得第10，無緣決賽。

至於女子S14級200米自由泳的陳睿琳，在預賽第1組出戰，同組有兩名英國代表，以及澳洲、西班牙和俄羅斯的泳手。陳睿琳雖然開賽稍為落後，但在100米後已追上至第5位，最終亦以分組第5位完成，時間是2分20秒37，在預賽總成績排第9，僅僅未能取得決賽的資格。

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