東京殘奧會︱酒店保安被格魯吉亞柔道代表推跌重傷 將被送回國取消參賽資格

日本傳媒報道，一名已抵達日本為下周二(24日)舉行的殘奧會備戰的格魯吉亞柔道選手，在東京的酒店內推跌一名保安員，致其肋骨骨折重傷，日本警方已展開調查。而格魯基亞的殘委會表示，將暫停該運動員的參賽資格，並遣送回國。

日本傳媒報道，在本月12日早上，在東京大田區近羽田機場的一間酒店走廊，一名60多歲的保安員發現一批格魯吉亞運動員在大吵大鬧，故上前了解，其間一名男運動員上前將其推跌，保安的肋骨懷疑受骨折而重傷。

有指涉案運動員曾飲酒

格魯吉亞代表團中，有一人確診新冠肺炎，故全團當時需要在該酒店內隔離。有指該運動員當時喝過酒。格魯吉亞殘委會的代表，今日就向日本傳媒表示對運動員的行為感到失望，又指涉事的代表將被暫停代表資格，並會遣送回國及接受處分。

另外，東京奧組委公布，今日共有7宗與殘奧會相關的新冠肺炎個案，當中包括1名傳媒、1名奧運職員，以及5名承辦商工作人員。至今，殘奧會累計有31宗個案。

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