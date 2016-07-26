東京殘奧會︱阿富汗泳手將任難民隊持旗手

阿富汗兩名運動員因為無法離開喀布爾，令他們未能出席明日(24日)開始的東京殘奧會，不過在僅有6名選手的難民代表團，仍有1位來自阿富汗的泳手，他明日將會擔任難民代表團的持旗手。

東京殘奧會的難民代表團今日(23日)在東京會見記者，並接受傳媒的訪問。6名運動員有來自敘利亞、伊朗、盧旺達及阿富汗。出生於喀布爾的Abbas Karimi，出生就沒有雙手，16歲逃離阿富汗後，於2013年到達土耳其的難民營。他在2017年的世界殘疾游泳錦標賽中贏得S5級50米蝶泳金牌，雖然他取得了美國殘奧隊的游泳代表資格，但其後獲邀加入難民代表團，在阿富汗選手不能出席之下，他成為唯一出席東京殘奧會的阿富汗人。

族人受塔利班迫害

本身是哈札拉人的Abbas Karimi，在今年5月曾接受國際殘奧會的訪問就說道：「我的族群，是哈札拉人，經常被塔利班捉到之後就會被殺害。在喀布爾有很多炸彈爆炸，我不是那種留在家中躲藏的人，如果還留在阿富汗，我也可能被殺害。」

Abbas Karimi在2013至16年期間，輾轉入住過4個難民營，並於土耳其贏過15面獎牌，然而缺乏護照令他無法參與國際賽。Karimi雖然尋求過阿富汗希望可以代表他們出席2016年的殘奧會，但最終未有成事。在遇上來自美國的教練後，在聯合國難民署協助下定居美國。

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