東京殘奧會︱阿富汗選手初登場 跳遠墊底仍破個人佳績

在各國支援下，阿富汗的兩名殘奧代表秘密離開喀布爾後，日前抵達東京，其中田徑代表Hossain Rasouli原定參與男子T47級100米，但因為已遲到故轉為參加男子T47級跳遠，在並非個人強項中，他在13個選手獲第13名，以4.46米的成績創出自己最佳的成績。

阿富汗的兩名殘奧會代表，在28日經巴黎抵達東京，終可出席殘奧會。其中Hossain Rasouli本身為賽跑的選手，然而他周六(28日)才抵達東京，已趕不及參與男子T47級100米的預賽，故國際殘疾人奧林匹克委員會為他更改比賽項目至男子T47級跳遠，而兩名選手昨日先出席賽前的記者會。

遭塔利班奪去手臂「只有怨恨」

Hossain Rasouli在記者會上表示：「這場戰爭不能輸，我要證明即使我有殘障也能做到任何事。」他又指塔利班奪去了他的手臂，令他對塔利班只有怨恨。Hossain Rasouli在今日的跳遠項目，跳出了4.46米的成績，這是他首個跳遠的比賽，故這成為了他個人最佳的成績。

在本月的16日，原本國際殘奧會指兩名阿富汗選手因為機場關閉而未能出國，將不能參與殘奧會，但是國際殘奧會之後與多國及組織進行營救，協助兩名運動員逃離喀布爾，在23日成功將二人帶往法國的巴黎。兩名代表在巴黎逗留數日，28日到達東京備戰。除Hossain Rasouli外，首位阿富汗殘奧女子代表Zakia Khudadadi將於9月2日出戰跆拳道女子K44級49公斤的比賽。

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