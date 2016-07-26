東京殘奧會︱阿富汗首名女運動員上陣 跆拳道初戰不敵對手

兩名歷盡艱辛抵達東京的阿富汗殘奧代表，已先後在東京殘奧會上出戰。其中阿富汗首位跆拳道女子殘奧運動員Zakia Khudadadi，今早(2日)在女子K44級49公斤出戰，但在領先首回合下，仍負烏茲別克的對手，需要轉戰復活賽。

在上周六(8月28日)才抵達東京的兩名阿富汗運動員，其中田徑選手早前已登場，而今日輪到Zakia Khudadadi上陣。在一段時間未有訓練下，Zakia Khudadadi在首回合仍有表現，一度以6:5的比分，領先烏茲別克的Ziyodakhon Isakova。不過在次回合Ziyodakhon Isakova連取多分擴大領先，最終Ziyodakhon Isakova以17:12的比分擊敗Zakia Khudadadi。Zakia Khudadadi會在下午的復活賽上陣。

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