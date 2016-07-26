東京殘奧會︱陳浩源分組負日本新星 今晚將再戰八強

東京殘奧會羽毛球項目，香港代表陳浩源在男子WH2級單打的分組賽第2場，以1:2的局數不敵日本的梶原大暉。完成兩場分組賽之後，陳浩源只能晉身半準決賽，今晚要再打一場。

陳浩源在昨日賽後曾表示，自己很期待今日(3日)對梶原大暉的比賽，因為覺得對手年輕，進步可能較大，故想在今日看看對手的成長會有多大。不過，陳浩源在今場比賽，一開局就領先，縱使中段有一些失誤，但仍以21:13先取一局。

次局梶原大暉一度連取2分領先，港隊的陳浩源之後連取5分反先，但梶原大暉又一度追上至4:5。之後陳浩源出現一些失誤，一度被對手反先過9:8。雖然陳浩源之後追平過10:10，之後梶原大暉連取多分拉開至15:10，陳浩源之後接連失誤，令梶原大暉以21:12追回一局。

在決勝的第3局，梶原大暉發揮較佳，更一度領先至18:10的大比數。雖然陳浩源曾追回3分，但最終仍以13:21再輸一局，以局數1:2不敵對手。

原本陳浩源取勝的話，將可直接晉身明日的準決賽，而在今日落敗之後，意味陳浩源將會在今日晚上舉行的半準決賽再戰一場。

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