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東京殘奧會︱陳睿琳僅差0.19秒未能晉決賽
1 小時前
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東京殘奧會游泳陳睿琳張可盈鄧韋樂200米混合泳
東京殘奧會︱陳睿琳僅差0.19秒未能晉決賽
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陳睿琳在200米混合泳項目，僅以0.19秒之差未能晉級。(香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會圖片)

香港3名泳手，今早(31日)在東京殘奧會出戰游泳項的男子及女子SM14級200米混合泳的預賽，其中兩名女將的陳睿琳及張可盈雖然在分組分別取得第2及第3名觸池，但因為總成績分別僅排第9及10，當中陳睿琳與第8只差0.19秒未能取得決賽資格。

3名香港泳手鄧韋樂、陳睿琳及張可盈分別在混合泳中出戰，當中陳睿琳及張可盈同在預賽的第1組上陣，早前在100米蝶泳得第4的陳睿琳，在預賽蝶泳僅得第3，而之後的背泳張可盈表現突出，一度升上次席。不過陳睿琳在100米後的蛙泳力追，一度升上首位，最終陳睿琳以2分37秒70觸池得第2，與首名的奧地利泳手Janina Falk僅差0.19秒。而張可盈則以第3完成，時間為2分38秒46。而同組的英國選手最終因犯規而被取消資格。

在完成3組的預賽後，陳睿琳獲得第9名，而張可盈得第10，二人未能取得前8位的晉級資格。至於在男子SM14級200米混合泳，鄧韋樂在預賽第3組游出2分18秒87，在分組取得第5名，而總成績排14，同樣未能晉級決賽。

相關新聞：東京殘奧會懶人包︱香港隊24人名單 出戰8個項目爭獎牌 (附賽事時間表)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京殘奧會︱陳睿琳僅差0-19秒未能晉決賽-282647
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