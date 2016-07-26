東京殘奧會︱陳睿琳破大會紀錄與張可盈晉決賽

東京殘奧會今早(25日)展開首日賽事，香港3名泳手先後上陣。其中參與6個項目的陳睿琳，在首戰的女子S14級100米蝶泳預賽，以打破殘奧會紀錄的1分07秒20晉級決賽，而同場的張可盈亦以總成績第8名取得決賽的資格。不過鄧韋樂在並非強項的男子S14級100米蝶泳則未能晉級。

香港殘奧代表在今日率先由泳隊登場，上屆贏得自由泳金牌的鄧韋樂先參加蝶泳項目，最終預賽只以1分02秒53完成，未能取得決賽資格。不過在緊接的女子S14級100米蝶泳，港隊兩名代表陳睿琳及張可盈同於第1組預賽上陣，其中陳睿琳首50米雖然落後於英國及澳洲的兩個泳手，不過在轉池後就發力後追，並以破殘奧紀錄的1分07秒20取得分組第1。

同場的張可盈雖然是第5名觸池，但她的的總成績在預賽排第8，仍取得決賽資格。而陳睿琳的殘奧紀錄在之後的第2場預賽就被俄羅斯泳手所破，陳睿琳在總成績亦只排第3。而決賽將於香港時間下午5時10分舉行。

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