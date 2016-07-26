東京殘奧會︱香港團長指殘疾運動員獎金難與健全比較

東京殘奧會昨日(6日)結束，香港代表贏得2銀3銅的成績。在早前的運動員訪問中，取得1銀1銅的硬地滾球代表梁育榮曾表示，殘疾運動員與健全運動員獎金不應差太遠，香港殘奧代表團團長 胡小玲表示，雙方的本質上不同難以比較，但指隨着更多人認識殘疾運動，贊助或會有提升。

殘奧會昨日閉幕，今屆是香港最受關注的一屆殘奧會。胡小玲今日接受港台訪問時表示，今屆殘奧會在政府購入直播權，以及承接奧運的氣氛下，運動員得到很多市民的支持，而這成了運動員的動力。

她又指，過去一年因為疫情延期及無法外出比賽，令比賽增添更多不明朗因素。而在比賽期間又減少了與人的交流以及有嚴格的防疫限制，故此難以與以往比較。不過她指，香港運動員出色的表現，相信市民是可以透過直播看到。

相信資助會有提升空間