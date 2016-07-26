東京殘奧會︱香港團長指殘疾運動員獎金難與健全比較
3 小時前
東京殘奧會︱香港團長指殘疾運動員獎金難與健全比較
東京殘奧會昨日(6日)結束，香港代表贏得2銀3銅的成績。在早前的運動員訪問中，取得1銀1銅的硬地滾球代表梁育榮曾表示，殘疾運動員與健全運動員獎金不應差太遠，香港殘奧代表團團長胡小玲表示，雙方的本質上不同難以比較，但指隨着更多人認識殘疾運動，贊助或會有提升。
殘奧會昨日閉幕，今屆是香港最受關注的一屆殘奧會。胡小玲今日接受港台訪問時表示，今屆殘奧會在政府購入直播權，以及承接奧運的氣氛下，運動員得到很多市民的支持，而這成了運動員的動力。
她又指，過去一年因為疫情延期及無法外出比賽，令比賽增添更多不明朗因素。而在比賽期間又減少了與人的交流以及有嚴格的防疫限制，故此難以與以往比較。不過她指，香港運動員出色的表現，相信市民是可以透過直播看到。
相信資助會有提升空間
被問到會否認同及爭取，讓殘疾運動員及健全運動員的獎金及資助可以相同或是更接近。胡就表示，由於殘疾運動與健全人士運動在性質上不同，焦法直接比較。不過她指，由於以往殘疾運動缺少國際賽直播，外界對他們的認知不多，很多界別對他們都不了解，但經過今次的殘奧會得到正面的報道，相信會增加市民的認知，她相信殘疾運動員的贊助及資助額仍有提升的空間。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京殘奧會︱香港團長指殘疾運動員獎金難與健全比較-283480