東京殘奧會︱馬來西亞等三選手遲到遭DQ 馬拉網民疑SNS誹謗侮辱金牌得主

東京殘奧會，在昨日(8月31日)舉行的男子F20級推鉛球項目，出現有3名選手被取消資格。國際殘疾人奧林匹克委員會及國際殘疾田徑聯會今日聽取3名運動員的抗議後，維持3人被取消資格的決定，並指出他們是「沒有合理理由遲到」。當中以在比賽造出破世界紀錄的馬來西亞，大批網民湧到國際殘疾人奧林匹克委員會的社交網絡留言，當中更有涉及誹謗及侮辱國際殘奧會及最終冠軍烏克蘭選手的留言。

在昨日的F20級鉛球項目原本有8名運動員出戰，然而馬來西亞的Muhammad Ziyad Zolkefli、澳洲的Todd Hodgetts及厄瓜多爾Jordi Patricio Congo Villalba都被取消資格，最終由烏克蘭的Maksym Koval以17.34米，打破世界紀錄的成績奪得金牌。

國際殘奧會決定維持原判

然而其實3名選手昨日仍獲得上陣的機會，其中Muhammad Ziyad Zolkefli更是擲出17.94米，打破原本自己保持的世界紀錄。不過大會在之後發現3人未有及時報到，故取消3名運動員的成績。馬來西亞隨即提出抗議。Muhammad Ziyad Zolkefli表示，自己是沒有聽到召集的通知，而該國批評如果3人是遲到，為何仍獲得上陣比賽的機會。在今日會議之後，國際殘疾人奧林匹克委員會及國際殘疾田徑聯會維持取消3人資格的決定。

大會指出，規則就是規則。而有大批馬來西亞帳號在社交媒體「派嬲」，亦有人留言批評國際殘奧會的決定，但當中亦有涉及誹謗以及侮辱言論，當中更有人轉移攻擊金牌的烏克蘭。而抗議駁回後，Muhammad Ziyad Zolkefli今日就在社交網站向馬來西亞國民致歉。

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