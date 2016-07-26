Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
東京殘奧會︱馬來西亞等三選手遲到遭DQ　馬拉網民疑SNS誹謗侮辱金牌得主
1 小時前
#Hashtags
東京殘奧會田徑Muhammad Ziyad Zolkefli鉛球馬來西亞國際殘疾人奧林匹克委員會烏克蘭
東京殘奧會︱馬來西亞等三選手遲到遭DQ　馬拉網民疑SNS誹謗侮辱金牌得主
news-images
原本打破世界紀錄的Muhammad Ziyad Zolkefli提出抗議。(美聯社)

東京殘奧會，在昨日(8月31日)舉行的男子F20級推鉛球項目，出現有3名選手被取消資格。國際殘疾人奧林匹克委員會及國際殘疾田徑聯會今日聽取3名運動員的抗議後，維持3人被取消資格的決定，並指出他們是「沒有合理理由遲到」。當中以在比賽造出破世界紀錄的馬來西亞，大批網民湧到國際殘疾人奧林匹克委員會的社交網絡留言，當中更有涉及誹謗及侮辱國際殘奧會及最終冠軍烏克蘭選手的留言。

在昨日的F20級鉛球項目原本有8名運動員出戰，然而馬來西亞的Muhammad Ziyad Zolkefli、澳洲的Todd Hodgetts及厄瓜多爾Jordi Patricio Congo Villalba都被取消資格，最終由烏克蘭的Maksym Koval以17.34米，打破世界紀錄的成績奪得金牌。

news-images
Muhammad Ziyad Zolkefli原本獲得金牌。(美聯社)

國際殘奧會決定維持原判

然而其實3名選手昨日仍獲得上陣的機會，其中Muhammad Ziyad Zolkefli更是擲出17.94米，打破原本自己保持的世界紀錄。不過大會在之後發現3人未有及時報到，故取消3名運動員的成績。馬來西亞隨即提出抗議。Muhammad Ziyad Zolkefli表示，自己是沒有聽到召集的通知，而該國批評如果3人是遲到，為何仍獲得上陣比賽的機會。在今日會議之後，國際殘疾人奧林匹克委員會及國際殘疾田徑聯會維持取消3人資格的決定。

大會指出，規則就是規則。而有大批馬來西亞帳號在社交媒體「派嬲」，亦有人留言批評國際殘奧會的決定，但當中亦有涉及誹謗以及侮辱言論，當中更有人轉移攻擊金牌的烏克蘭。而抗議駁回後，Muhammad Ziyad Zolkefli今日就在社交網站向馬來西亞國民致歉。

相關新聞：

東京殘奧會︱火車出軌事故倖存者入院逾年　日女箭手八強負中國出局

東京殘奧會︱任國芬100米總成績第10　未能晉決賽

東京殘奧會｜港隊梁育榮在硬地滾球個人賽奪得銅牌

東京殘奧會｜輪椅劍擊隊返港 余翠怡：因堅持才見到希望

東京殘奧會懶人包︱香港隊24人名單 出戰8個項目爭獎牌 (附賽事時間表)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京殘奧會︱馬來西亞等三選手遲到遭dq　馬拉網民疑sns誹謗侮辱金牌得主-282893
#Hashtags
東京殘奧會田徑Muhammad Ziyad Zolkefli鉛球馬來西亞國際殘疾人奧林匹克委員會烏克蘭
Am730

名古屋計劃明年3月再辦女子馬拉松　設3500海外名額

東京殘奧會︱火車出軌事故倖存者入院逾年　日女箭手八強負中國出局

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
名古屋計劃明年3月再辦女子馬拉松　設3500海外名額
Am730
Am730
東京殘奧會︱火車出軌事故倖存者入院逾年　日女箭手八強負中國出局
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多