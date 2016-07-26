東京殘奧會︱Ｍr. Impossible負陳超出局 將與隊友再戰團體賽

用口咬着球拍的Ｍr. Impossible，埃及殘奧乒乓球代表Ibrahim Hamadtou，今日(27日)以0:3局數再負中國的陳超，在男子TT6級單打分組賽出局，不過他將會與隊友再出戰之後的團體賽。

因意外失去雙手的Ibrahim Hamadtou，在今日的男單分組賽，以1:11、6:11及4:11不敵陳超，在兩戰皆北之後，完成其單打項目，不過他仍會與埃及隊友在下周二(31日)舉行的團體賽再度出征。

已經第2次參與殘奧會，外號Ｍr. Impossible的Ibrahim Hamadtou因為其獨特的握拍方式引起關注，雖然在分組賽未能取得1局，但Ibrahim Hamadtou的廣受注意程度已遠超對手。

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