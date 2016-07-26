東京殘奧會︱南韓輪椅籃球隊冀完教練遺願

南韓輪椅籃球隊的主教練韓史玄，去年因肝癌逝世，他生前的願望是為南韓隊在今屆殘奧會上打入4強，21年後才再度晉身殘奧，南韓球員希望完成教練的遺願。

南韓輪椅籃球隊長曹勝賢表示：「過去十年來，韓教練告訴我，球隊的目標不是要晉身殘奧，而是要打入準決賽。」曹勝賢指，韓史玄的要求令他感到艱苦，曾想過要放棄籃球。但隨着逐漸年長以及技術進步，他逐漸得到韓史玄的信任，甚至為他安排退役後轉為教練的工作。曹勝賢也因此以韓史玄作為自己學習的榜樣。

為帶隊爭入奧運暫停治療

然而，本身有肝硬化的韓史玄在2018年的一次身體檢查後出現異樣，曹勝賢說：「韓教練說他證實患上肝癌，但並不嚴重，只要接受治療就可以。」不過事實不是這麼簡單。在2019年，南韓要到泰國芭堤雅出戰亞太區錦標賽，爭取殘奧入場券。韓史玄為此中止治療到泰國帶隊。

南韓輪椅籃球隊歷史上就只有2次出席過殘奧會的，一次是1988年漢城奧運，另一次是2000年悉尼奧運，韓史玄是2000年的隊員。故此他渴望南韓可以再次打入殘奧。

曹勝賢表示，球隊本來與韓史玄表示，用不着為球隊冒險，但韓卻堅持要帶隊。結果南韓在賽事取得亞軍，並獲殘奧入場券。不過曹勝賢表示：「我一直認為，這是他病情惡化的原因。」

每日花5小時來回訓練及治療

在去年疫情期間，因為在利川的訓練場館關閉，球隊改往楊口郡的場館練習，韓史玄每日訓練後就得花5小時從首爾來回接受治療。期間，韓史玄向個別老隊長表達自己的狀況「韓教練對部分球員是有如實訴說自己的狀況，但是在其他人面前，他會說自己很好，一切都沒問題。但其實他承受着痛楚。」在去年奧運及殘奧都因疫情延期，韓史玄最終無法到東京帶隊，於9月癌病逝世。

在韓史玄離世前一周，曾召喚球員到醫院會面，曹勝賢回憶指，當時已依靠着呼吸機的韓史玄向隊員逐一囑託，更提醒曹勝賢作為隊長的責任。曹勝賢認為：「我覺得如果能在東京合上眼，他會感覺更好。因為他的目標是殘奧會。」曹最後指：「你（韓史玄）永遠長留我們心中，我相信你的籃球會在殘奧上展現，所以如果你在天堂上看到我們，我們會盡力去達成你未完的目標。」曹勝賢指，球隊沒有受疫情影響備戰。

南韓隊在昨日首戰以53:65不敵西班牙，而今日南韓又以70:80負於土耳其。賽事分組前4名球隊可晉身半準決賽，而分組第5及第6名則轉戰排名賽。南韓隊之後還會對日本、哥倫比亞及加拿大。

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