東京殘奧會︱8度出征再創傳奇 43歲英國代表贏第15面金牌

自1992年巴塞隆拿殘奧會就開始參賽的英國選手史杜妮（Sarah Storey），至今已經歷8屆殘奧會，而且每屆皆收獲獎牌。史杜妮最初出戰游泳項目，在2008年轉戰單車及場地單車之後繼續創出佳績，在今日的女子C5級3,000米個人爭先賽再奪冠軍，取得個人第15面殘奧金牌。

因耳部感染轉戰單車項目

43歲的史杜妮是英國殘奧數上的傳奇選手。出生就因為左手失去功能的史杜妮，1992年代表英國出戰殘奧會並取得2金3銀1銅的成績；在1996年的阿特蘭大殘奧會更取得3金1銀1銅。至2000年時，她仍取得2面銀牌，並於2004年取得2銀1銅。到2005年，史杜妮因耳部感染決定轉戰單車項目，出戰她的第5屆殘奧會。

轉戰單車之後，她在2008年北京殘奧會，贏得公路單車的計時賽以及場地單車的爭先賽金牌，至2012年的倫敦殘奧，她更在公路單車及場地單車合共取下4面金牌。至上屆里約殘奧，史杜妮仍在單車賽場，並獲得3面金牌。在今日舉行的女子C5級3,000米個人爭先賽，她擊敗隊友的Crystal Lane-Wright，再奪金牌，這是她第15個殘奧金牌。

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