東京殘奧會︱50歲女車神公路計時賽奪冠 成日本最年長金牌得主

單車運動員可以踩到甚麼時候？日本的杉浦佳子年屆50歲，但在今日(31日)的東京殘奧會公路單車女子C1-3級計時賽，以25分55秒76奪得金牌，成為日本史上最年長的殘奧金牌得主。

50歲的杉浦佳子原本是以野口佳子參與比賽，2018年與丈夫離婚後用回舊姓杉浦，她本身並非殘疾運動員，並且喜愛參與三項鐵人及公路單車賽。與前夫有1子1女，兒子本身都是單車選手，曾為日本學生單車代表，現為企業單車選手。

至2016年在靜岡縣參與公路賽期間意外受重傷，腦部受創，出現膜下出血，而頭蓋骨、鎖骨、肋骨、肩甲骨亦出現粉碎性骨折，以及耳半規管受傷等，被醫生判斷為有高度腦功能障礙，右半身及記憶力受損。不過在醫生建議下，以單車作為復康運動，並之後出戰殘疾人運動。

無論殘障還是甚麼年紀都可以成長

杉浦佳子2017年已在國際單車聯會的殘疾人單車世錦賽上贏得公路賽冠軍，是日本殘奧單車代表的新星。在今日的公路單車計時賽，在16公里的比賽中以25分55秒76完成，奪得她個人首面殘奧金牌。杉浦賽後表示：「我今日差點忘了自己的年齡。你永遠無法刷新最年少記錄，但最年長就可以。」

她又表示，感謝在如此困難環境下仍支持體育運動的人，她指自己的成績是對支持的人最好的回報。杉浦又說：「這證明了無論是殘障還是任何年紀，都可以繼續成長。」對於殘奧會延期一年，她指「以一年進化去代替延期的一年」。

杉浦佳子在9月3日還會繼續出戰女子單車公路賽。

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