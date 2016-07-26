東京殘奧會｜余翠怡半準決賽負上屆花劍冠軍 吳舒婷不敵匈牙利劍手出局(更新)

東京殘奧會女子A級重劍個人賽，香港代表余翠怡在16強賽以15:10擊敗烏克蘭的Nataliia Mandryk，與中國的榮靜在半準決賽碰頭，最終余翠怡以11:15不敵對手未能再進一步。至於另一位香港劍手吳舒婷，在16強對匈牙利Zsuzsanna Krajnyak，最終以12:15不敵對手被淘汰。

余翠怡在面對Nataliia Mandryk的比賽，在一度領先7:3的情況下，雖然曾被追近至9:8的比分，但之後余翠怡再取2分拉開，Nataliia Mandryk之後僅取2分下，最終余翠怡以15:10的比分擊敗對手取得半準決賽的席位。而余翠怡半準決賽會對中國的榮靜。榮靜在之前的預賽，取得5戰4勝的成績晉級，其中對俄羅斯劍手曾落敗。

重演上屆花劍決賽組合

余翠怡與榮靜曾在上屆花劍決賽對壘，當時榮靜擊敗余翠怡贏得金牌。在半準決賽，雙方初段咬得很緊，雖然榮靜一直處於領先位置，但較長時間雙方都只在1分之差上落，榮靜首節只以11:9領先。不過之後比賽再開，榮靜即搶得2分將優勢擴大，最終榮靜以15:11擊敗余翠怡晉級。

至於吳舒婷面對匈牙利Zsuzsanna Krajnyak的比賽，吳舒婷在一度落後6:11逐分追近戰手至11:14，但最終仍被對手以15:12取勝，吳舒婷無緣再進一步。

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