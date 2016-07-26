東京殘奧會｜余翠怡花劍率先闖半準決賽 吳舒婷晉級16強

東京殘奧會女子A級花劍個人賽今日(28日)展開，香港代表余翠怡在花劍繼續有好表現。她在今早的分組賽，力敵烏克蘭、日本、意大利及格魯吉亞選手，在分組取得總成績第4名的出線資格。至於同樣出賽的吳舒婷亦以第11名晉身16強。而女子B級花劍個人賽的鍾婉萍分組得13，未能晉級。

雖然在重劍未能拿下獎牌，但香港代表今日即收拾心情轉戰花劍。其中吳舒婷在分組賽雖然先後不敵匈牙利、中國及格魯吉亞的代表，但是她最終仍擊敗俄羅斯殘奧會的劍手，在分組取得4戰1勝。而余翠怡在則擊敗烏克蘭、日本、格魯吉亞及意大利的代表，雖然不敵匈牙利的劍手，不過仍以分組5戰4勝，以總成績第4名晉級。

余翠怡或再遇榮靜

以第4名晉級的余翠怡，將跳過16強賽直接打入半準決賽，她的對手會是中國的榮靜與格魯吉亞Nino Tibilashvili的勝方。而吳舒婷16強對手是匈牙利的Eva Andrea Hajmasi。

至於在女子B級花劍個人賽的鍾婉萍，在分組賽雖然擊敗過巴西劍手，可是最終只得6戰1勝，預賽得第13名，未能取消淘汰賽資格。

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