東京殘奧會｜個人賽失利 余翠怡望團體賽爭取好成績

在今日(26日)的重劍個人賽失利，香港殘奧會代表余翠怡在接受訪問時表示自己在半準決賽的打得保守，對最終失利感到可惜。但是期望明日展開的團體賽可以取得較好的排名令往後有更好成績。

余翠怡、吳舒婷及鍾婉萍今日雖然未能在個人賽上取得佳績，但她們三人明日會轉戰重劍的團體賽，其中香港隊會與日本、波蘭及俄羅斯殘奧會同組，港隊仍有望爭取晉身準決賽及獎牌。對於今日表現，余翠怡表示，原本教練的戰術都是要她打得進取，可是到8強變得保守。她自己覺得是有點可惜。至於明日的團體賽，她表示希望可以爭取到較好的排名。

陳睿琳鄧韋樂明再登場

另外，港隊仍有多名運動員在明日爭取佳績，當中包括游泳的陳睿琳及鄧韋樂，陳睿琳在昨日的100米蝶泳僅得第4，明日將轉戰200米自由泳。至於鄧韋樂則會在自己上屆贏過金牌的男子S14級200米自由泳出戰。

而馬術代表謝佩婷及鍾美娟分別會在混合I級及混合III級的盛裝舞步個人賽出場。乒乓球的兩名女將吳玫薈、王婷莛亦會進行最後一場分組賽力爭出線。

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