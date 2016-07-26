東京殘奧會｜劉慧茵梁育榮雙人賽3戰全勝

東京殘奧會硬地滾球項目，香港兩支代表在混合BC3及BC4級別的雙人賽繼續出戰，其中在BC4級的劉慧茵、梁育榮及黃君恒，今早(3日)再贏俄羅斯殘奧會，出線四強機會高。而BC3級的何宛淇、廖詠彤及謝德樺雖然僅負巴西，但爭取次名出線機會仍高。

今晨的分組第3仗，繼續由劉慧茵、梁育榮出戰。港隊組合首局先取得領先，雖然俄羅斯在次局追平。但在第3局成為關鍵，劉慧茵與梁育榮以5:0的比數拉開差距，最終港隊以8:2的大比數擊敗俄羅斯，取得分組第3勝，下午會對上泰國爭取首名出線。

至於BC4級別的何宛淇及謝德樺，在第3場對上巴西。巴西首局先取2分領先，次局雙方各一言和，而之後巴西在第3局再擴大比分至5:1，雖然香港代表追回2分，最終仍以3:5不敵巴西。下午會對澳洲爭取出線資格。雙人賽項目，每組的前兩名球隊將可晉級四強。

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