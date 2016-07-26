東京殘奧會｜埃及乒乓球手用嘴揮拍用腳發球 不可能先生力爭獎牌

東京殘奧男子TT6級單打乒乓球賽，一名球手用嘴揮拍、用腳夾起乒乓球發球，這名埃及乒乓球手哈馬度（Ibrahim Hamadtou）於10歲時因火車意外失去雙手，遭到身邊的人嘲笑，之後他化悲憤為力量苦練乒乓球，最終成為運動場的英雄，更被指為「不可能先生」(Mr. Impossible)。

10歲因火車意外失去雙手

48歲的哈馬度於2016年首次登上世界舞台，代表埃及參加里約殘運，最後以第11名完成賽事，無緣奪下獎牌。哈馬度指自己練了近1年才習慣用口咬住球拍及用腳夾住球發球，本屆再戰東京殘運他目標贏得獎牌，「期望能維持好狀態，突破上屆成績，並且奪獎。」

賽前哈馬度接受訪問時，他便鼓勵其他球員不要放棄：「很開心自己可以在網上成名，這有助很多人擺脫孤立的處境，為絕望的殘疾人士帶來希望，我想跟所有身體殘疾的運動員說，人生中沒有什麼是不可能的。」

目前哈馬度在今屆殘奧首場比賽以6:11、4:11及9:11直落三局，敗給韓國選手朴洪圭，明日早上8時哈馬度將會對中國選手陳超。

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