東京殘奧會｜愛爾蘭泳手轉機輪椅嚴重受損 冀處理行李人士多注意

相信不少人坐飛機都遇過行李受損，不過一般行李受損最多為旅客帶來短暫不便，但是對於殘疾人士來說，輪椅受損卻是影響生活。愛爾蘭泳手Patrick Flanagan上周出發往日本，準備參與殘奧會。然而他抵達英國希斯路機場轉機時，發現自己的輪椅受損，無法轉動，而機場為他提供的輪椅又過大。他指無論機場或是航空公司的職員都應該要注意。

Patrick Flanagan是愛爾蘭的殘奧泳手，將出戰男子S6級100米背泳及400米自由泳，他上周六(14日)抵達希斯路機場後，發現自己的輪椅被摔到車輪無法轉動，需要機場為他提供臨時使用的輪椅。Flanagan表示，機場之後向他致歉，亦有在他的Twitter再留言致歉，並表示會與航空公司研究是哪一方面出錯，以致出現輪椅受損的情況，以避免再發生同類事件。

「不是所有輪椅使用者都有後備」

Flanagan就指出，道歉對他來說並沒有用，機場提供給他的輪椅過大，幾乎無法將自己推到酒店。他指出，無論是機場還是航空公司的職員，在處理這類行李都應該要注意，因為他的輪椅是需要幾個月時間去特製，可以支撐他的背部以及讓他可輕鬆放入車內，並不應該輕易被破壞。

Flanagan之後換過自己的後備輪椅，並指：「並不是所有輪椅使用者都幸運地有後備，我的想法仍然是一樣，這是不應該發生的。」

相關新聞：東京殘奧會懶人包︱香港隊24人名單 出戰8個項目爭獎牌 (附賽事時間表)