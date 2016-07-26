東京殘奧會｜港代表團今授旗 金牌選手獎金增至80萬元

東京殘奧會將於本月24日舉行，香港代表團今日(12日)進行授旗。特首林鄭月娥表示，在香港代表在奧運會上創出歷史佳績，為殘奧會營造出良好的氛圍，希望港隊可以在殘奧會上亦有好成績。而恒基精英運動員嘉許計劃亦向殘奧運動員提供現金獎，令今屆獲得個人金牌的運動員，可得80萬元的獎金，而隊際項目亦會有160萬元的獎金。

港隊今屆派出24名運動員出戰8個項目，其中在多個項目本港運動員都有能力爭取佳績。而今日亦公布，恒基精英運動員嘉許計劃會為香港代表團提供獎金資助，令今屆殘奧會運動員獲獎的獎金會倍增，其中個人金牌得主將獲80萬元、銀牌亦有40萬元、銅牌20萬元。至於隊際項目方面，金牌亦可獲160萬元、銀牌80萬元及銅牌40萬元的獎金。

特首林鄭月娥在致辭表示，香港運動員在奧運創出史上最好成績，為殘奧會營造出良好氛圍，以及在市民的支持下可以再創佳績。

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