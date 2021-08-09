東京殘奧會｜港代表團冀市民延續熱情 首戰奧運陳浩源感興奮

東京殘奧會將於本月24日起舉行，香港派出24名運動員出戰8個大項，當中包括港隊強項的硬地滾球、輪椅劍擊，以及今屆新增的羽毛球等，運動員今日(10日)在體育學院見記者。

首次代表香港出戰殘奧會，香港羽毛球代表的陳浩源表示，自己在2009年開始成為運動員，但當時殘奧會上沒有羽毛球項目，在36歲才登上奧運舞台，雖然是有點違，但能夠參與仍然感到興奮。在疫情之下沒有海外比賽，陳表示教練仍有為他提供技術和戰術的調整，去準備殘奧的比賽。陳指，自己目前狀態良好。

香港代表團團長胡小玲就表示，港隊在奧運會上取得佳績，並獲得市民的支持。因此希望市民可以將這份關注和熱情延續到殘奧會。

香港代表團將會在體院進行調整，之後會出發東京。而今屆港隊共有64人出發，當中40人為支援及醫療團隊。

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