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東京殘奧會｜港隊晉級重劍團體4強
25 分前
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東京殘奧會｜港隊晉級重劍團體4強
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鍾婉萍代表香港分組賽對俄羅斯殘奧會。(路透社)
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香港重劍隊在分組取得出線資格。(路透社)

東京殘奧會女子重劍團體預賽，由於日本隊成員受傷退出，故港隊分組僅餘波蘭及俄羅斯殘奧會，在香港及俄羅斯分別擊敗波蘭後，港隊已鎖定4強資格。而港隊在之後對俄羅斯的比賽則以22:45不敵對手，以次名出線。

日本重劍隊，原定派出櫻井杏理、松本美惠子及阿部知里出戰，不過櫻井杏理的傷患問題，最終在今日決定退賽，令香港分組賽僅餘2個對手。由於港隊原定首戰對手是日本，故首場輪空，加上波蘭首戰已負於俄羅斯。

波蘭在不容再失下，第2場壓力甚大，香港由余翠怡、吳舒婷及鍾婉萍出戰，最後以45:40比數擊敗對手，由於分組賽的首兩名出線，故兩戰全敗的波蘭已提前出局，相反香港與俄羅斯殘奧會就提前出線。至於分組最後一場，香港隊雖然以22:45的大比數不敵俄羅斯，但仍然取得晉身4強的資格。

香港準決賽對手會是另一組的首名烏克蘭，烏克蘭在分組3戰全勝，當中包括擊敗中國、美國及匈牙利。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京殘奧會｜港隊晉級重劍團體4強-282229
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