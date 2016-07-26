東京殘奧會｜港隊梁育榮在硬地滾球個人賽奪得銅牌

港隊在東京殘奧會再添一名獎牌。港隊代表梁育榮在硬地滾球混合BC4級個人賽的銅牌戰，以5比4擊敗中國隊的鄭遠森，為港隊奪得一面銅牌，同時是港隊於東京殘奧會奪得的第二面獎牌。 梁育榮稍後會聯同劉慧茵及黃君恒出戰BC4級的雙人賽。

梁育榮決勝局取得關鍵1分

36歲的 梁育榮 患有先天性多發性關節彎曲，他是港隊殘奧的「五朝元老」，過去曾經在BC4級個人賽贏得2金1銀的佳績。 梁育榮在 首局先取4分領先，隨後兩局鄭遠森每局各取2分，雙方打成4:4平手；到決勝的第4局，梁育榮再取得關鍵1分，最終以5:4勝出，贏得銅牌。

對手年輕 梁育榮：奪銅好不容易

梁育榮在賽後感觸落淚， 他表示，之前沒有想過自己可以在單打拿到獎牌，直言拿到銅牌很開心。他又說：「其他國家慢慢冒起，其他運動員都好勁，他們年紀細過我，這個年紀打到入4強已經好開心，銅牌好不容易。」

林鄭月娥：卓越表現可喜可賀

行政長官林鄭月娥熱烈祝賀梁育榮，在東京2020殘疾人奧運會硬地滾球混合BC4級個人賽中，為香港贏得一面銅牌。林鄭月娥說，梁育榮發揮其豐富經驗，沉着應戰，以卓越表現為香港奪得銅牌，可喜可賀，又稱他至今已在各屆殘奧會為香港贏得5面獎牌，包括4面個人賽獎牌，香港市民都對他的成就感到無比自豪。林鄭月娥預祝他在稍後的雙人賽繼續有高水準的發揮，為港爭光。民政事務局局長徐英偉亦衷心祝賀梁育榮贏得銅牌。徐英偉表示，梁育榮表現出色，在殘奧會向世界展示了香港運動員的風采，感謝運動員家人對運動員的支持。

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