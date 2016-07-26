東京殘奧會｜王婷莛挫烏克蘭球手兩連勝 吳玫薈不敵世界「一姐」

東京殘奧會第2日賽事，香港乒乓球代表吳玫薈及王婷莛繼續在TT11級的女單分組賽出戰。其中吳玫薈面對烏克蘭的Natalya Kosmina，以3:1的局數擊敗對手，分組取得兩連勝。至於上屆銅牌得主的吳玫薈，分組面對世界排名第一，俄羅斯殘奧會代表Elena Prokofeva，結果被對手連取3局，以0:3落敗。

世界排名第4的王婷莛，面對世界排名第3的烏克蘭球手Natalya Kosmina，王婷莛先取兩局11:7及11:9領先，雖然之後被對手以8:11追回一局，但王婷莛第4局仍以11:6勝出，以局數3:1擊敗對手。

至於上屆銅牌得主的吳玫薈，今日面對世界排名第1，俄羅斯的Elena Prokofeva顯然並不好應付，Elena Prokofeva以3局11:9、11:7及11:7，直落3局取勝。吳玫薈暫時在分組取得1勝1負，明日會對波蘭的Krystyna Lysiak爭取出線。至於王婷莛就會對東道主選手古川佳奈美。

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