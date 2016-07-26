東京殘奧會｜組委會稱會快速處理重症個案

東京殘奧會在下周二(24日)開幕，東京奧組委今日(20日)第5次與專家討論新冠肺炎的對策。由於殘奧會選手本身可能有基本病患，會比奧運選手更大機會出現重症的可能，組委會表示將考慮增加出入選手村的檢測，同時表示若出現選手重症個案會迅速處理。

日本新冠肺炎疫情嚴重，在東京有超過2萬患者需要在家中進行療養，即使病情惡化也不一定可以即時入院。對於倘若有殘奧會運動員受到感染並且病情嚴重的應對，組委會成員的中村英正表示，若出現重症個案，會按選手及醫療機構進行快速的應對。

組委會已在各比賽場館附近設有指定醫院，不過現時未有選手或大會相關人士需要入住醫院。

首宗殘奧選手確診

另外，東京奧組委今日的公布中，再多12宗與殘奧會相關個案，其中1宗為外國的運動員，是首位確診的殘奧會運動員。而自組委會8月12日公布相關個案後，至今有86宗與殘奧會相關確診。

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