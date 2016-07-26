東京殘奧會｜輪椅劍擊港隊代表晚上返抵香港

參加東京殘奧會的3名輪椅劍擊香港代表余翠怡、吳舒婷及鍾婉萍，昨晚返抵本港。

3名代表在輪椅劍擊花劍團體賽中得第四名。她們表示，今屆成績未必最令人滿意，對未能取得獎牌感到可惜，但在比賽期間學到很多事，是好的經驗。

余翠怡說，在疫情下，香港面對好多困難，通過今次殘奧會比賽，想告訴香港市民，他們比賽時不是因為見到希望才堅持，而是因為堅持才見到希望，她相信大家凝聚一起，力量就會好大。

鍾婉萍就說，雖然最終在花劍及重劍的團體賽四強止步，但過程中學習不少，例如是期間嘗試追回每1分的鬥志，都是很好的經驗。她表示，運動員的生涯不容易，因此仍然在考慮會否參與下屆殘奧。

吳舒婷表示，雖然個人賽16強止步，但仍然滿意自己的發揮，在比賽能夠運用平時訓練的技巧，她又說，收到不少市民支持，感到受鼓勵。她回港後希望放慢步伐，好好休息，總結今次經驗，暫時未有短期目標。

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