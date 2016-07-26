東京殘奧閉幕 中國隊衛冕獎牌榜首

一連13日、在疫情下舉辦的東京殘奧會昨圓滿閉幕，下屆將於3年後在法國巴黎行。中國隊今屆以96金60銀51銅，總獎牌達207面的佳績，高踞獎牌榜首，連續第五屆在殘奧會獎牌榜排名第一，第二名的英國隊獲41金38銀45銅；東道主日本則獲13金15銀23銅排第11；香港隊以2銀3銅排第68位。

殘奧會閉幕禮昨晚在東京國立競技場舉行，女子輪椅籃球運動員張雪梅為中國代表團擔任持旗手；羽毛球單打銀牌得主朱文佳則為香港代表團持旗手。

中國隊繼續表現出色，國務院向代表團發賀電，指今屆殘奧會上人運動員自強拼搏，取得優異成績，實現了運動成績和精神文明雙豐收，黨中央、國務院向他們表示熱烈的祝賀和親切的慰問。

至於港隊，共獲2銀3銅，特首林鄭月娥讚揚香港運動員表現優異、鬥志堅強，令香港充滿正能量。她又提到，特區政府一直全力支持殘疾運動員，在殘疾人士體育發展投放資源，本年度預算開支為1億元，比2017/18年度增加超過一倍。她又指，特區政府斥資購入東京奧運賽事轉播權，再免費交給5家本地商業電視台播放，深受市民歡迎，而香港電台直播及轉播東京殘奧會的賽事，亦做得有聲有色；政府會總結經驗再決定日後做法，而各電視台將按政府要求，繼續播映推動體育發展的節目。

恒基殘奧獎金累頒290萬元

港隊殘奧男子羽毛球代表朱文佳及陳浩源分奪1銀1銅，恒基地產將向朱文佳頒發40萬元，而陳浩源則獲發20萬元獎金；而今屆殘奧，各獎牌得主及晉身8強的港隊運動員均獲獎金，即累計頒發290萬港元。今屆獲1銀1銅的硬地滾球代表梁育榮昨返港，談及殘奧運動員所獲獎金時有點感慨，認為殘奧運動員與健全運動員的獎金不應相差太遠。