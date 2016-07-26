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東京殘奧閉幕 中國隊衛冕獎牌榜首
2 小時前
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東京殘奧閉幕中國獎牌榜首東京國立競技場張雪梅朱文佳國務院林鄭月娥陳浩源梁育榮恒基殘奧獎金
東京殘奧閉幕 中國隊衛冕獎牌榜首

一連13日、在疫情下舉辦的東京殘奧會昨圓滿閉幕，下屆將於3年後在法國巴黎行。中國隊今屆以96金60銀51銅，總獎牌達207面的佳績，高踞獎牌榜首，連續第五屆在殘奧會獎牌榜排名第一，第二名的英國隊獲41金38銀45銅；東道主日本則獲13金15銀23銅排第11；香港隊以2銀3銅排第68位。

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中國選手李朝燕昨在男子馬拉松T46級賽事，衛冕金牌。 (美聯社)
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閉幕禮表演主題「和諧之聲」(Harmonious Cacophony)。(路透社)

殘奧會閉幕禮昨晚在東京國立競技場舉行，女子輪椅籃球運動員張雪梅為中國代表團擔任持旗手；羽毛球單打銀牌得主朱文佳則為香港代表團持旗手。

中國隊繼續表現出色，國務院向代表團發賀電，指今屆殘奧會上人運動員自強拼搏，取得優異成績，實現了運動成績和精神文明雙豐收，黨中央、國務院向他們表示熱烈的祝賀和親切的慰問。

至於港隊，共獲2銀3銅，特首林鄭月娥讚揚香港運動員表現優異、鬥志堅強，令香港充滿正能量。她又提到，特區政府一直全力支持殘疾運動員，在殘疾人士體育發展投放資源，本年度預算開支為1億元，比2017/18年度增加超過一倍。她又指，特區政府斥資購入東京奧運賽事轉播權，再免費交給5家本地商業電視台播放，深受市民歡迎，而香港電台直播及轉播東京殘奧會的賽事，亦做得有聲有色；政府會總結經驗再決定日後做法，而各電視台將按政府要求，繼續播映推動體育發展的節目。

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多謝所有參與者。
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3年後，巴黎再見！

恒基殘奧獎金累頒290萬元
港隊殘奧男子羽毛球代表朱文佳及陳浩源分奪1銀1銅，恒基地產將向朱文佳頒發40萬元，而陳浩源則獲發20萬元獎金；而今屆殘奧，各獎牌得主及晉身8強的港隊運動員均獲獎金，即累計頒發290萬港元。今屆獲1銀1銅的硬地滾球代表梁育榮昨返港，談及殘奧運動員所獲獎金時有點感慨，認為殘奧運動員與健全運動員的獎金不應相差太遠。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京殘奧閉幕-中國隊衛冕獎牌榜首-283464
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