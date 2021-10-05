東京殘奧｜林鄭向港將頒發獎狀 余翠怡陳浩源冀戰巴黎殘奧

港隊在東京殘奧取得2銀3銅佳績，港府今日(18日)為港隊舉行歡迎儀式，向運動員頒發獎狀。特首林鄭月娥致詞表揚港將為本港體育發展寫下光輝的一頁，令港人感到興奮和自豪。她重申，最新一份《施政報告》推動本港體育發展，包括加快推進香港體育學院新大樓計劃、設立基金提升運動員競爭力、加強支援精英運動員在運動和學業方面雙軌發展、發展體育產業等，期望會為香港培育更多精英運動員，在國際賽事中為港爭光。

陳浩源爭取出戰下屆巴黎殘奧

港隊輪椅劍擊代表余翠怡表示，目標參加2024年巴黎殘奧，並期望運動員獲得更好支持和保障，才能鼓勵更多殘疾人士成為運動員。東京殘奧輪椅羽毛球銅牌得主陳浩源則指，最快明年初會恢復比賽，期望累積更多實戰經驗，經深思熟慮後決定爭取出戰下屆巴黎殘奧，並希望未來兩三年能找到年輕運動員接棒。

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