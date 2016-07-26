東京殘奧｜王婷莛對手起底 古川佳奈美可愛外表熱爆網絡

香港乒乓球代表王婷莛於東京殘奧會的TT11級女單分組賽取得兩連勝，明日便會對上日本球手古川佳奈美。這名東道主球手於網絡上人氣不少，全因古川佳奈美有著甜美的笑容及可愛外表。

今年24歲的古川佳奈美出生於日本福岡，雖然比賽或在Youtube觀看其訪問片段時，古川佳奈美看似和一名普通人無疑，實際上她在小學4年級時便被診斷患上輕度智力障礙和自閉症。到了升上福岡市立和白中學後，她便加入了乒乓球部開始打乒乓球。

首戰公開賽便奪冠軍

於2012年日本福岡縣青年賽，古川佳奈美抱著只想參加公開賽為目標上陣，想不到首次出賽便獲得了冠軍。升上高中後她亦有和健全人士一起打乒乓球，在經過了殘疾分類認定，古川佳奈美在2015年開始便參加國際大賽。

古川佳奈美在高中畢業後沒有放棄乒乓球，她一邊在北九洲市的明太子製造工廠工作，一邊持續每周6日的訓練。2020年4月，與乒乓球用品商VICTAS簽訂顧問合约，之後一直以出戰東京殘奧會為目標而奮鬥。

愛打扮全因尊重觀眾

對於有人問起其可愛外表時，古川佳奈美在訪問中便說：「這是為了提高自己的比賽動力。每次比賽時，我都覺得有人在看著，也不能打一些很不好看的比賽，所以我想從打扮好自己才進入比賽場地。」古川佳奈美不時會更新其個人Instagram，目前她有接近3000名followers。

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