東京殘奧 余翠怡個人賽失利 今戰團體賽

香港殘奧會代表余翠怡昨在重劍個人賽失利，她賽後指在半準決賽時打得較保守，對最終失利感到可惜，但期望今日展開的團體賽可取得較好的排名令往後有更好成績。



余翠怡、吳舒婷及鍾婉萍昨雖未能在個人賽上取得佳績，但3名劍擊女將今日轉戰重劍團體賽，其中香港隊會與日本、波蘭及俄羅斯殘奧會同組，港隊仍有望爭取晉身準決賽及獎牌。對於昨日在8強不敵中國選手榮靜，余翠怡表示，原本教練的戰術都是要她打得進取，可是到8強變得保守，她覺得是有點可惜。至於今天的團體賽，她表示希望可以爭取到較好的排名。

港隊分戰乒乓游泳馬術射箭

港隊另有多名運動員今日出賽，包括泳隊的陳睿琳及鄧韋樂，陳睿琳在前日的100米蝶泳僅得第4，今轉戰200米自由泳；鄧韋樂則會在上屆奪金的男子S14級200米自由泳出戰。馬術代表謝佩婷及鍾美娟亦分別會在混合I級及混合III級的盛裝舞步個人賽出場。乒乓球隊兩名女將吳玫薈、王婷莛會出戰最後一場分組賽力爭出線。危家銓則在射箭場上力爭佳績。