欠薪14個半月貴州隊今復操 老闆仍未透露何時支薪

上周中甲球隊貴州，爆出球員因為被欠14個半月人工，而希望外界協助追薪。球隊董事長文筱婷日前終於回應，並在今日(8日)復操，不過文筱婷未有回應甚麼時候會支付相關欠薪。

中甲球隊貴州因為欠下球隊數十名球員及教練人工，在上星期被球員以聯署信公開要求協助。球隊的董事長文筱婷昨日接受訪問，表示球隊與球員已經溝通好，指球隊出現困難情況，而球員有其他想法表示理解。文筱婷又指球隊仍會繼續參與今季的中甲聯賽，並承認球隊的財政有問題，指因為球隊背後的集團恒豐是以房產為主，因此有資金斷層的問題，導致出現相關狀況。

傳球隊欠債達3億

文雖然表示「肯定」會向球員支薪，只是時間點問題，不過究竟是甚麼時候會向球員補回欠下的薪酬，則沒有交代。球隊今日就在網上直播球會的訓練情況。然而內地傳媒報道，貴州隊目前至少欠下2.5億人民幣（約3億港元）。

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