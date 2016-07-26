歐協聯︱干地首度領兵熱刺贏得險

新接手熱刺的意大利籍教頭干地，帶領球隊的首場比賽就是在歐協聯。球隊在對荷蘭維迪斯的比賽，雖然上半場連入3球領先，但隨即又被攻入2球追近。下半場更有守將基斯甸羅美路（Cristian Romero）被逐，不過對手之後亦打少2個。最終驚險下熱刺以3:2取勝。

賽前熱刺球迷歡迎着干地的到來，而熱刺球員亦藉機會向新帥交出表現。南韓射手孫興民15分鐘就先為球隊打開紀錄，而盧卡斯莫拉（Lucas Moura）在22分鐘為熱刺拉開比分，加上對手積及拉斯慕臣（Jacob Rasmussen）在28分鐘擺烏龍。比賽未夠半小時已經領先3球。

然而積及拉斯慕臣在32分鐘將功補過為客隊追回一球，而比路（Matúš Bero）39分鐘再入一球，完半場前為維迪斯追至落後1球。

干地：球隊仍有很多改善空間

換邊後熱刺的基斯甸羅美路在59分鐘領第2面黃牌被逐。但維迪斯多打1人的優勢只有21分鐘，因為隊長的杜基希（Danilho Doekhi）在80分鐘亦領下第2面黃牌，而門將的舒曉拔（Markus Schubert）亦在85分鐘直接領紅，最終熱刺保住3:2的戰果完場。

首次帶領熱刺出征的干地，賽後表示：「在我而言，這支球隊、每一個球員，都有很多空間作出改善。我們需要一點耐性，我們在很多方面都需要處理，包括技術上，體能上。而且球員都需要了解我需要甚麼。」他又表示：「我不擔心份工，我只知道透過我的工作才可以達成重要的目標。」

古橋亨梧助些路迪歐霸報捷

至於在歐霸盃的比賽，日本國腳古橋亨梧再度成為焦點，他先在3分鐘為蘇超班霸些路迪攻破對手大門，之後亦交出1個助攻，協助些路迪作客匈牙利費倫斯華路士，以3:2擊敗對手。古橋是些路迪自2006年以來，首位新加盟球員在頭3場歐洲賽為球隊貢獻至少2球，而他今季17次為球隊上陣，已攻下11球及交出3個助攻。

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