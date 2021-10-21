歐協聯︱羅馬作客1:6不敵挪威球會 摩連奴最大敗仗

葡萄牙籍領隊摩連奴，創下自己職業生涯的最大敗仗。在歐協聯帶領羅馬以副選作客挪威的波杜基林特，球隊在下半場末段9分鐘失3球，以1:6不敵對手。摩連奴賽後批評，隊中的副選球員與主力球員實力參差。

摩連奴帶領羅馬出戰歐協聯，派出一眾副選造訪挪威。這是摩帥職業生涯第1,008場比賽。不過羅馬8分鐘就先失守，更於20分鐘落後到兩球。雖然卡利斯佩雷斯（Carles Pérez）在28分鐘為羅馬追回一球，但半場羅馬仍落後1:2。

然而下半場才是羅馬的惡夢，雖然摩連奴換入米希達利恩（Henrikh Mkhitaryan）、白賴仁基斯坦迪（Bryan Cristante）、蘇梅洛杜夫（Eldor Shomurodov）增強實力，不過球隊卻於52分鐘再輸一球。摩連奴之後再於60分鐘換入意大利國腳的羅倫素柏歷堅尼（Lorenzo Pellegrini）及英格蘭國腳譚美阿巴謙（Tammy Abraham）。可是球隊在71分鐘起，在9分鐘之內連輸3球。最終以1:6不敵該支挪威冠軍。

批後備球員水平不足

摩連奴賽後雖然承擔落敗的責任，但他指：「我決定用這個陣容去比賽，所以責任當然在我。我這決定本來是出於好意，讓那些努力的人獲得機會，讓球隊可以在這個寒冷天氣以及混合的球場上輪換。」他又指：「我從來沒有隱藏我們球隊的陣容是有限制。現在我們就只有13個球員可以代表到一隊，其他的球員完全是另一個水平。」他認為：「我們輸了給這晚表現得更好的球隊，就是這樣。」

贏過多個聯賽冠軍及歐聯冠軍，摩連奴領兵之下，今場是首次一場失6球，此前單場失5球的比賽，是他2010年帶領皇家馬德里輸給巴塞羅那0:5。