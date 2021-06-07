歐國盃檢閱 | 賀門神紐亞百戰 德國勢炒拉脫維亞祭旗

歐國盃決賽周本周五展開，3屆冠軍德國今晚深夜將迎接他們決賽周前最後一場熱身賽，於杜塞爾多夫迎戰拉脫維亞，為大軍作最後檢閱。一眾効力車路士與曼城的國腳都會復任正選；而門將紐亞更迎來國家隊百戰，大軍士氣高昂，勢於出師決賽周前以拉脫維亞「祭旗」。

德國國家隊總監比亞荷夫證實，今場賽前會先向第100次代表德國出賽的拜仁慕尼黑鋼門紐亞頒授紀念獎牌，以示表揚。這位35歲隊長門神將是德國史上歷來第13位百戰名將，其隊友湯馬士梅拿今場會是第102戰；而紐亞以首位百戰門神之名，甚至仍有望挑戰由傳奇中場馬圖斯保持的「日耳曼兵團」150次最多上陣紀錄，今場必會爭取佳績贈興。

德國在日前熱身賽僅與丹麥打和1比1，表現未算出色；今場確實需要提升表現，以求谷起士氣迎戰決賽周。球隊今場迎來好消息，主帥路維有望讓上場缺陣的4名曾出戰歐聯決賽戰將，包括魯迪格、根度簡、夏維斯與迪姆華拿擔正，以磨練默契；尤其是在哥列斯卡與卻奧斯均有輕傷在身，今場或會缺陣下，4人復出將更重要。

相比起世界排名12的德國，現時排138位的拉脫維亞明顯實力差距甚遠，大軍今次點兵27人，可是全都名不經傳。值得一提，拉脫維亞目前正在出戰波羅的海盃，剛戰以3比1擊敗立陶宛，戰罷德國3日後，又要出戰愛沙尼亞，今場或會留力，面對超班德國，恐會遭逢大敗。