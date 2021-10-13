歐國盃決賽球迷滋事 英格蘭被罰閉門一場

歐洲足協周一(19日)宣布，就今年歐洲國家盃決賽，有英格蘭球迷在沒有門票下闖入球場，以及有球迷在比賽期間在場外破壞，對英格蘭足總採取未來兩場暫停開放的處分，不過當中一場獲緩到兩年，意味英格蘭在未來需要先閉門進行一場賽事。同時英格蘭足總亦要被罰款10萬歐元（約90.4萬港元）。

歐洲足協表示已完成就歐國盃決賽，意大利對英格蘭的調查，指英格蘭在當日有近5,000名球迷在沒有門票下強闖入球場，亦有人在比賽及比賽後在場外滋事及破壞。歐洲足協對英格蘭足總作出2場比賽閉門舉行，不過當中1場獲緩刑兩年，在未來兩年內再有比賽出現秩序問題才會執行。

同時，英格蘭足總亦因此被罰10萬歐元，當中包括場內外的秩序，以及有球迷向場內拋雜物和在播放國歌期間作出滋擾得行為。英格蘭足總方面表示，對歐洲足協的懲處表示遺憾，但對歐洲足協的決定表示理解。倫敦警方在該場比賽，拘捕了51名球迷，當中26人在溫布萊場內。