歐國盃｜一文睇清睇波Staycation酒店 邊間睇英格蘭最方便？

歐洲國家盃因疫情推遲一年，終在本周五(11日)晚揭開序幕。以往在足球大賽年，本港球迷一向喜歡相約觀看球賽，酒吧必定人山人海。可惜的是，在最新的防疫措施下，酒吧只可營業到凌晨2時，而今屆歐國盃最晚的開賽時間為凌晨3時，加上重點賽事一般都安排在尾場，實教一班球迷叫苦連天。

不過，球迷又不用太過失望，因為不少酒店都趁機推出睇波Staycation的相關推廣，除了可以與朋友在酒店看比賽外，更有小食享用，睇波氣氛絕對不遜於酒吧！

最實惠：金域假日酒店 Holiday Inn Golden Mile

位於尖沙咀彌敦道的金域假日酒店就歐國盃推出了「足球狂熱在假日住宿之旅」，每間房間可以容納2至4人，包括一盤冷切拼盤、小食，以及4 罐啤酒，更可以延遲退房至下午2時。最便宜的套餐只需780元起一晚，如果需要享受自助午餐的話，價錢則是1,340元起，絕對實惠！

地址：尖沙咀彌敦道50號

港島人必選：銅鑼灣柏寧酒店 The Park Lane Hong Kong

柏寧酒店為5星級酒店，位於港島人最愛去的銅鑼灣，地點十分方便。酒店亦有推出歐國盃優惠，4人入住連延遲退房至下午兩點，贈送6罐ASAHI啤酒，以及6枝香港本地手工啤酒「YAU友」，更有小食及每晚400元的房內餐飲消費額。價錢方面由1,499元起，更有多種套房給予客人選擇！

地址：銅鑼灣告士打道310號

最方便返工：旺角康得思酒店 Cordis Hotels & Resorts, Hong Kong

康得思酒店位於本港的中心旺角，在那裡看比賽過夜的話，最方便翌日要上班的球迷。酒店推出了「READY, SET, GOAL! Room Package 球迷狂歡住宿套餐」，與以上兩間酒店一樣，除了可在大電視觀看比賽，亦配有小食拼盤。此外，球迷更可在早上享受自助早餐，價錢由1,098元起。

地址：旺角上海街555號

最豪華：沙田帝逸酒店 ALVA HOTEL BY ROYAL

數到最豪華的睇波staycation套餐，非沙田帝逸酒店莫屬。酒店推出了【歐國盃球王爭霸住宿計劃】，除了提供自助早餐及二人份量之球王小食套餐外，更可借用酒店提供之單車探索鄰近景點及單車徑，並使用配備VR虛擬現實健身器材的健身室、恆溫游泳池、共享工作空間Alva Works及露天花園。雖然價錢比其他酒店貴，(1,688元起，星期六日及公眾假期加300元)，但絕對超值！

地址：沙田源康街1號

至於港人最喜愛的英格蘭，將於周日晚上9時出戰2018世界盃亞軍克羅地亞，相信必有一番惡鬥。球迷們記謹提早訂房，欣賞愛隊比賽！

英格蘭分組賽賽程：

6月13日(日) 晚上09:00 vs.克羅地亞

6月18日(五) 凌晨03:00 vs.蘇格蘭

6月22日(二) 凌晨03:00 vs.捷克