歐國盃｜互射12碼 意軍氣走狂牛兵團

歐國盃4強展開，晉級過程氣勢強橫的意大利，硬撼連續兩場踢足120分鐘的西班牙，兩軍踢完加時仍無法分出勝負，結果意大利憑互射12碼淘汰西班牙，打入決賽。

意軍今仗陣容未有大變動，只有左閘位置由艾馬臣柏美尼取代受傷的史賓拿蘇拿；至於西班牙，由於16強及8強均踢足120分鐘，主帥安歷基讓柏奧托利斯、莫拉達和沙拉比亞休息，改派艾利加西亞、奧耶沙巴爾和丹尼爾奧莫正選選上陣。上半場戰況可謂緊張而不精彩，雙方都採取緊迫踢法，以致未能組織具威脅的攻勢，較驚險的埋門，就只有艾馬臣柏美尼在半場結束前勁射中柱。

莫拉達後備入替扳平

換邊後，賽事節奏稍為加快，入球亦終於出現。59分鐘，基艾沙在一次快速反擊中，於禁區內避過西班牙守將艾利加西亞射遠柱破網，意軍藉著這個入球領先1比0。落後的西班牙隨即換入莫拉達加強攻力，5分鐘後差點扳平，可惜奧耶沙巴爾的頭槌攻門斜出。直至80分鐘，莫拉達與丹尼爾奧莫一次簡單撞牆，成功撕破意軍防線，前者輕鬆射入，狂牛兵團終於追成平手，雙方要加時作賽分勝負。

意軍加時捱過狂牛攻勢

西班牙在加時愈戰愈勇，反觀意軍處於被動，門前可謂風聲鶴唳，幾經辛苦終於捱過對手的猛烈攻勢，比賽進行互射12碼階段。結果意軍只有盧卡迪利射失，而西班牙則有丹尼爾奧莫和莫拉達宴客，意軍12碼以4比2獲勝，晉身決賽。